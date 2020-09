sport

Der har vore forvirring rundt Lazaros posisjon i klubben dei siste dagane. BA erfarer at amerikanaren no er ferdig, og at Øygarden-spelarane får beskjed om dette på eit møte fredag ettermiddag.

Avisa hevdar òg at den tidlegare Brann- og Start-trenaren Mons Ivar Mjelde tek over Øygarden ut sesongen, men han har ikkje kommentert den påståtte tilsetjinga.

Øygarden FK tok over Nest-Sotras plass i 1. divisjon før denne sesongen. Laget ligg tredje sist på tabellen etter halvspelt sesong.

(©NPK)