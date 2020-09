Eivind Henriksen tildelt gullmedaljen til friidretten

sport

Henriksen hadde allereie supplert medaljesamlinga med eit nytt gull i sleggje og ein bronse i diskos på formiddagsøkta fredag.

Så måtte han igjen i søkjelyset då friidrettspresident Ketil Tømmernes overrekte han gullmedaljen til friidretten.

– Det er veldig stort, han heng høgt den medaljen her, så det smakar godt. Sjølvsagt er det sleggjemedaljen som heng høgast, det er han eg kom for å ta, men det er ekstra godt å få ei sånn utmerking som viser at folk set pris på det eg gjer på og utanfor banen, seier Henriksen til NTB.

Tjalve-utøvaren vil likevel helst tenkje framover og ikkje summere eigen karriere enno.

– Eg tenkjer langt fram i tid, og vil ha ei lang rekkje med NM-gull. Eg tenkjer berre framover, seier Henriksen.

OL i Tokyo neste år er neste mål, medan OL i 2024 førebels ser ut til å kunne bli ei fin avslutning på karrieren.

– I år vart det spesielt. No håpar eg dei finn ein vaksine, det håpar vel alle, seier friidrettsprofilen.

(©NPK)