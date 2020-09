Graham Hansen og Noreg «stolt» føregangsland: Giganten følgde etter

sport

Norges Fotballforbund gjekk for ordninga i desember 2017. Kompensasjonsordningane vart frå då like for gutane og jentene.

Australia følgde etter i fjor. Brasil tok steget for berre nokre veker sidan.

– Dette er bra. Vi vil jo at idretten vår skal bli teke seriøst. Eit viktig steig for mange nasjonar er å få likelønn. Då får ein i alle fall like moglegheiter på landslaget. Er det éin stad du kan ha likelønn, så er det der. Det er utruleg kult at andre følgjer etter, seier Caroline Graham Hansen til NTB.

Ho speler til dagleg i Barcelona.

– Eg føler meg veldig stolt over å få vere ein av mange blant dei som var føregangspersonar rundt dette med lik lønn. Mange nasjonar har hukt seg på (Noreg), og dei aller fleste kjem nok til å gjere det. Det er jo verkeleg på tide, om vi skal vere ærlege, seier Noregs landslagssjef Martin Sjöberg til NTB.

Noreg førebur seg for tida til EM-kvalifiseringskampen mot Wales. Den blir spelt på Ullevaal stadion tysdag.

Fredag trena laget på nasjonalstadion i Oslo. Wales-kampen blir truleg den tøffaste hittil i kvalifiseringa. Noreg ligg svært godt an med tanke på å sikre EM-plass.

Etter Wales-oppgjeret er dette programmet for kvinnelandslaget:

21. oktober: Kviterussland (h).

27. oktober: Wales (b).

26. november: Færøyane (h).

(©NPK)