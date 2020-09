Juventus taper nesten 200 millionar på Higuaín-farvel

sport

Higuaín har tent gode pengar i Italia, og når det no har vorte semje om at han og Juventus skil lag, kjem det ikkje utan ein kostnad for klubben.

– Juventus Football Club kunngjer den gjensidige oppseiinga av kontrakten med spelaren Gonzalo Gerardo Higuaín. Denne operasjonen genererer ein negativt økonomisk effekt på cirka 18,3 millionar euro i rekneskapsåret 2019/20 på grunn av nedskriving av restverdien av registreringsrettane til spelaren, skriv Juventus på nettstaden sin.

Enkelt omsett er det snakk om resten av lønna i kontrakten til argentinaren, som gjekk til sommaren 2021. Summen svarer til 196 millionar kroner etter dagens kurs.

Higuaín vart henta til Juventus frå Napoli for 90 millionar euro i 2016. Han har vorte seriemeister med klubben tre gonger, men har òg hatt relativt mislykka utlån til Milan og Chelsea i løpet av perioden.

Før denne sesongen fekk den 32 år gamle spissen beskjed om at han ikkje er ein del av Juventus-trenar Andrea Pirlos planar.

Det går no rykte om at Higuaín truleg skriv under for David Beckhams klubb Inter Miami i nordamerikanske Major League Soccer.

