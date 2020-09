Magnus Carlsen gav frå seg leiinga

sport

Etter at alle har møtt alle i hurtigsjakk over tre dagar er So i leiing eitt poeng føre Carlsen, to føre Jan Nepomnjasjtsjij og Aleksandr Grisjtsjuk. Dei to siste dagane handlar det om lynsjakk, der alle møter alle kvar dag.

– Det har vore ein flott dag for meg. Magnus er den klart beste spelaren, og han vann alle partia sine i går, så eg hadde ingen tankar om at eg kunne gå forbi han i dag, sa So til Chess24.

Då hadde han nettopp slått Pentala Harikrishna, medan Carlsen samtidig tapte for Grisjtsjuk.

Carlsen slo Alireza Firouzja i dagens første parti og forlengde dermed sigersrekkja si til fire parti. Med svarte brikker overvann han den unge iranaren etter 26 trekk. Dermed var han oppe i to poengs leiing.

Respektlaust

Neste parti spelte han med kvite brikker mot den unge amerikanaren Jeffery Xiong, som gjekk respektlaust til verks og skaffa seg ei lovande stilling, mellom anna ved å komme to bønder over på brettet. Det såg vanskeleg ut for Carlsen, men på velkjent vis spelte han seg tilbake i partiet og såg ut til å vere på veg mot siger likevel.

I eit svært dramatisk sluttspel der begge var i tidsnød, såg partiet til å vippe Xiongs veg, før det likevel enda i remis etter 62 trekk.

Wesley So vann partiet sitt mot Levon Aronian og var dermed berre eitt poeng bak Carlsen før den siste runden med hurtigsjakkparti.

Utnytta feil

I det siste partiet låg Carlsen godt an med svarte brikker, men eit dårleg tårntrekk gav Aleksandr Grisjtsjuk initiativet, og russaren omsette i siger etter 46 trekk.

– Eg tenkte at han ville finne på noko overraskande. Det var ikkje enkelt å løyse stillinga med lite tid, men eg klarte å vinne, sa Grisjtsjuk til Chess24. Han er oppe å delt 3.-plass før lynsjakken.

– Min einaste ambisjon for turneringa var å greie 9.-plassen, for det er aldri hyggjeleg å ende sist. Første dag spelte eg som ein nybegynnar, men sidan har eg spelt rimeleg bra, sa russaren.

