US Open-meisteren trekker seg frå Roland-Garros

Osaka opplyser sjølv i sosiale medium at ho ikkje kan spele årets Roland-Garros-turnering, som startar kommande måndag.

– Hamstringen min er framleis sår, så eg har ikkje nok tid til å førebu meg på grusunderlaget. Desse to turneringane kom for tett for meg denne gongen. Eg ønskjer arrangørane og spelarane lykke til, skriv japanaren i ei melding der ho òg takkar tilhengarane sine for støtta.

Normalt blir Roland-Garros spelt i mai, men koronapandemien har kasta om på turneringsoppsettet for 2020-sesongen. Wimbledon-turneringa vart avlyst, medan turneringa i Paris vart flytta fire månader.

Osaka vann sin tredje Grand Slam-tittel då ho snudde til siger over kviterussaren Viktoria Azarenka i New York sist veke. I Roland-Garros har ho aldri komme lenger enn til tredje runde.

