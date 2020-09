Hovland snusa på pallen i US Open – brutal avslutning øydela

sport

Etter dei 18 avsluttande hola på den krevjande Winged Foot-banen i Mamaroneck, New York, var den norske golfprofilen sju slag over par i turneringa sett under eitt. Det enda med ein delt 13.-plass.

Med tre hol igjen var Hovland på par for dagen og snusa på ein plass heilt i toppen. Så følgde ein bogey og to dobbeltbogeys, noko som sende den norske golfstjerna mange plassar nedover resultatlistene.

Det som såg ut til å bli ei klar forbetring av førre sesongs sensasjonelle 12.-plass i US Open, enda dermed på ergerleg vis. I fjor vart han hylla etter å ha sett amatørrekord.

Høgt nivå

Før turneringa i år var forventningane til Hovland langt høgare. Nordmannen har etablert seg i PGA-sirkuset, og har gjort spel på stabilt høgt nivå til sitt varemerke. Turneringa i New York rokka ikkje ved det, sjølv om han fekk det tøft i avslutninga av runden på søndag.

Innleiingsvis heldt Hovland fram det solide spelet frå dei tre innleiande rundane. Dei første ni hola inneheldt éin bogey og éin birdie i tillegg til sju hol på par.

På hol nummer elleve kom det så ein sur bogey, etter at slag nummer to gjekk ti meter for langt. Det resulterte i ein treputt. Deretter slo Hovland tilbake med ein umiddelbar birdie, men derfrå og inn vart det mest trøbbel.

Trøbbel på siste hol

På hol nummer 16 måtte 23-åringen tole ein bogey, og på det 17. vart det ein lei dobbeltbogey. Dermed var alt håp om ein plass heilt i toppen av listene langt på veg ute.

Også det siste holet enda med kjempetrøbbel for Hovland, som slo utslaget skeivt og gav seg sjølv ein vanskeleg veg vidare mot holet. Enden på visa vart ein ny dobbeltbogey, og dermed fall nordmannen til delt 13.-plass.

Det kosta òg dyrt i pengar. Sjetteplass i US Open ville gitt rundt fire millionar kroner i premiepengar. 13.-plass gir rundt det halve.

Amerikansk siger

Amerikanske Bryson DeChambeau vann turneringa klart med seks slag under par på 72 hol. Han var den einaste spelaren som slo under par søndag og den einaste som spelte under par gjennom alle fire rundane, skriv nyheitsbyrået DPA.

DeChambeau har frå før fem PGA Tour-sigrar, men dette var den første sigeren til 27-åringen i ei Major-turnering.

Neste mann på resultatlista vart amerikanaren Matthew Wolff med par og Louis Oosthuizen frå Sør-Afrika med to over par.

