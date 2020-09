sport

– Vi får prøve å finne ein nokre høve til å sluntre unna trening. Det er det vi helst vil på vinteren, sleppe mest mogleg terskeltrening, sa han til NTB etter å ha sprunge 3.33,93 solo på 1500 meter i NM.

– Kva vil det då ha å seie om du ikkje får konkurrert?

– Det blir meir slitsamt. Det er gøy å springe løp, eg vil gjerne gjere det om det er mogleg, seier han.

Normalt sett har han sprunge EM i terrengløp i desember, men den meisterskapen er avlyst i år.

– Ikkje peiling på kva det blir. Det må vi sjå.

VM i halvmaraton?

Far og trenar Gjert fortalde laurdag at dei hadde leika med tanken om å sende Jakob Ingebrigtsen på VM i halvmaraton i oktober.

VM-løpet går i Gdynia i Polen 17. oktober.

– Vi har leika litt med tanken om VM i halvmaraton, men vi har ikkje fått nokon invitasjon. Blir ein teken ut til det?, undra han.

Toppidrettssjef Erlend Slokvik er derimot skeptisk til deltaking.

– Vi har sagt at i haust reiser vi ikkje på internasjonale meisterskapar. Vi kan ikkje sende støtteapparat på det, seier Slokvik til NTB.

Kva om Gjert og Jakob Ingebrigtsen reiser åleine?

– Den debatten er ikkje teken. Det har vi ikkje diskutert, seier han.

Sprell

Sjølv om det ikkje skulle bli VM er Gjert Ingebrigtsen klar på at det er sjansar for at det «blir noen sprell» denne hausten.

– Vi startar opp med trening rundt 5. oktober, men han er veldig konkurranseglad så det kan vere han spring nokre gateløp. Det kan bli nokre sprell.

Han fortel at koronatida har gjort godt for den yngste løpesønnen.

– Det er aldri så gale at det ikkje er godt for noko. Han har fått kontinuitet i treninga. Det er første gong han har vore frisk i eit år.

– Han får trena bra ei stund til om koronaen varer.

