MLS: Tredje strake siger for Glesnes

sport

Glesnes spelte heile kampen for Pennsylvania-laget. Sigeren sytte for at klubben har heng på serieleiar Columbus Crew, som ligg tre poeng føre på Major League Soccer-tabellen.

Romell Quioto gav Montreal Impact leiinga etter berre seks minutt. Same mann hamna i fokus ti minutt seinare då han fekk marsjordre av dommaren etter ein VAR-sjekk.

Derifrå vart det blytungt for canadiarane, og Alejandro Bedoya utlikna dryge fem minutt etter utvisinga.

Like før pause gav Kacper Przybylko Union leiinga etter ei heading, og same mann la på til 1–3 berre to minutt ut i andre omgang. Anthony Fontana fastsette sluttresultatet til 1–4 midtvegs i omgangen.

Dermed var Philadelphia Unions tredje strake siger eit faktum.

(©NPK)