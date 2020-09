Middels Ødegaard-karakter etter sesongopninga

sport

Det enda mållaust borte mot Ødegaards tidlegare klubb Real Sociedad søndag. 21-åringen spelte frå start og vart bytt ut.

– Eg er tilfreds med debuten. Han har ingen smerte i kneet, og det er viktig, sa Zidane på pressekonferansen etter kampen i San Sebastián.

– Litt etter litt vil vi bli betre med Ødegaard. Vi må ha tolmod med alle, la han til.

På spelarbørsane i Spanias to største sportsaviser, Marca og AS, får Ødegaard karakteren 1 på ein skala der 3 er best.

Fem Real-spelarar fekk 2 i Marca og resten 1.

Hos AS blir to av Ødegaards medspelarar (målvakt Thibaut Courtois og midtstoppet Rapael Varane) kreditert med 3, fire stoppar på karakteren 2 og fem mann blir gitt ein 1-er.

Real Madrid speler ny bortekamp mot Real Betis kommande laurdag.

(©NPK)