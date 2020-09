Rekord-Hynne fryktar mental utlading etter ellevill superveke

sport

Det har vore litt av ei veke for Tjalve-løparen Hedda Hynne (30). No trur ho det kjem ei mental utlading. Smak berre på denne veka:

* Tysdag sprang ho inn til noregsrekord og årsbeste i verda med 1.58,10 i Sveits.

* Onsdag var reisedag.

* Torsdag var det Diamond League-stemnet i Roma der ho vart nummer to med 2.00,24.

* Fredag var det opp grytidleg for å komme seg til Bergen og bli koronatesta.

* Laurdag overraska ho alle med å springe for fullt i forsøket i NM og klokke inn på tida 2,01,08.

* Søndag sikra ho NM-gullet «alle» venta på at ho skulle ta med 2,03,64 i motvind.

– Sinnssjukt godt

– Korleis er det å levere her i Bergen når «alle» ventar på eit gull?

– Det er sinnssjukt godt, takk for at du spør om det, faktisk. Det er noko ein må venne seg til. Denne veka har vore heilt sinnssjuk. Eg har prøvd å nullstille mellom kvart løp. Eg trur eg kjem til å få ein liten mental utlading no, men det har vore ei sinnssjuk veke, seier Hynne til NTB.

– No skal eg ha nokre dagar der eg skal ta det inn over meg, det er mykje kjensler som kjem til å komme. Men eg vil gi meg sjølv litt fri, så trur eg at eg kjem til å bli meir svolten enn nokon gong, seier ho.

Saman med trenar Erik Sakshaug og hans trener-coach John Ertzgaard skal det no bli lagt ein plan for neste sesong. Ingen av dei ønskjer å love OL-medalje, men det er det alle rundt dei snakkar om no.

I NM satsa ho alt i forsøket for å få ei best mogleg tid. Det var for å få utnytta superforma ho er i. For kreftene byrjar å ta slutt, og ho var ikkje sikker på om ho ville orke to supertider denne helga.

Skal prøve å svare alle

– I dag var det einaste eg tenkte på at eg ville sikre gullet, seier ho.

Telefonen hennar har ikkje akkurat fått kvile mykje han heller. Gratulasjonane er mange, og truleg er det ein og annan sponsor som vil melde seg på for å få den raskaste 800-meterløparen i verda i år inn i stallen sin.

– Eg har fått veldig mange positive tilbakemeldingar, eg har vore litt tilbakehalden på å svare på alt, men eg skal prøve å få svart alle. Eg elskar at folk tek kontakt, og eg håpar det her kan vere resultat som gjer at nokon får lyst til at eg skal representere dei, seier Hynne.

