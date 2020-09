Virustrøbbel før Ruuds sesonghøgdepunkt – fem spelarar får ikkje delta

sport

Kvalifiseringa til den største turneringa i tennissesongen på grus starta måndag. Fem av spelarane som skulle delteke blir ikkje å sjå, opplyser det franske tennisforbodet i ei pressemelding.

«Turneringsledelsen i Roland-Garros kan bekrefte at to spillere har testet positivt for covid-19, og tre andre spillere har vært i nærkontakt med en trener som har testet positivt», heiter det.

Dei aktuelle spelarane blir no isolerte i sju dagar og får dermed ikkje spele på rødgrusen i Paris.

Ikkje namngjevne

Verken arrangøren eller tennisforbundet i Frankrike har gått ut med namna på spelarane, men bosniske Damir Dzumhur stadfestar at han er del av kvintetten. Dzumhur er ikkje sjølv smitta av viruset, men trenaren hans skal ha gitt frå seg ein positiv test.

Bosnieren er samtidig kritisk til systemet.

– Det er dette som er grunnen til at eg ikkje kan spele Roland-Garros. Han (trenaren) fekk ingen sjanse til å ta ein test nummer to, og vi er sikre på at han hadde vore negativ, for han har antistoff», skriv tennisspelaren.

Ruud-høgdepunkt

Casper Ruud er direkte kvalifisert til hovudrunden i Paris. Den byrjar neste veke. Den norske tennisstjerna viste strålande grusform då han spelte seg heilt fram til semifinale i Roma Masters. Der vart det exit mot verdseinar Novak Djokovic søndag.

Arrangørane av Roland-Garros-turneringa har elles vedteke å sleppe inn 5000 tilskodarar på kvar av sine to største banar under årets turnering. I alt kan det bli 11.500 tilskodarar kvar dag i anlegget når Ruud og dei andre tennisstjernene skal spele.

Det skjer trass i ei oppblomstring av koronavirus-smitte i landet. Dei siste dagane har det komme kritiske røyster mot tilskodarplanane.

