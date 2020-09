Altibox og RiksTV følgjer i fotspora til Canal Digital – varslar prishopp for engelsk fotball

sport

Måndag kveld vart det kjent, mellom anna gjennom VG, at Canal Digital skrudde opp prisen for tilgang til TV 2 Sport Premium med 40 prosent. Canal Digital sa at auken var på grunn av at TV 2 hadde auka den rettleiande prisen sin. Den nye månadsprisen blir 699 kroner.

Altibox og RiksTV gjer som Canal Digital, men aukar ikkje prisane like mykje. Telenor og Telia (Get) har enno ikkje sagt noko om kva dei kjem til å gjere.

– Altibox kjem òg dessverre til å setje opp prisen på TV 2 Sport Premium-produktet, og det kjem til å auke frå 499 til 649 per månad. Og det blir med verknad frå 1. desember 2020, seier kommunikasjonsansvarleg for Altibox, Andreas Veggeland til Kampanje tysdag.

Altibox seier at dei ikkje har som mål å tene ei einaste krone på prisauken.

– Vi har auka prisen tilsvarande auken vi har fått frå TV 2. Altibox meiner vi ikkje skal tene noko på denne prisauken, og vi kjem ikkje til å tene nokon ting på denne prisauken, seier Veggeland.

RiksTV har enno ikkje sagt noko om kor mykje dei kjem til å auke prisen for engelsk fotball gjennom kanalane deira med.

(©NPK)