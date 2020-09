Heile Sotra-laget i koronakarantene

sport

Blindheim er den første kvinna i historia som trenar eit herrelag på så høgt nivå som 2. divisjon. Ho stadfestar koronatilfellet i klubben overfor Bergensavisen.

– Eg kan stadfeste at vi er i karantene, og at ein person i apparatet rundt laget har fått påvist korona, seier Blindheim, som viser til dagleg leiar, Dan Christensen, for andre spørsmål.

Sotra spelte 1–1 heime mot Bærum i andredivisjons avdeling 2 i helga. Heile laget og støtteapparatet er plassert i karantene i ei veke, og seriekampen mot Levanger kommande helg blir dermed utsett.

– For å følgje dei strenge protokollane i fotballen, vel vi å køyre dette etter strengaste måte, seier Christensen til BA.

– Vi var budde på dette. Vi er ein klubb med 3.000 medlemmer, så vi var budde på at eit lag skulle få ein positiv test. Det er synd det er andredivisjonslaget som blir først ramma, for det får litt andre konsekvensar, held Sotras daglege leiar fram.

Bærum, som møtte Sotra i helga, har førebels ikkje plassert nokon i karantene.

(©NPK)