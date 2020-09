Tidlegare Premier League-spelar ferdig i Aalesund

sport

Det opplyser eliteserieklubben sjølv i ei pressemelding tysdag.

28-åringen kom til AaFK før denne sesongen og hadde i utgangspunktet kontrakt ut 2020.

– Jordon si rolle i laget har ikkje vorte slik verken vi eller han sjølv tenkte etter at han fekk ein skade rett før seriestart i juni. Vi har derfor komme fram til at det beste for begge partar er å avslutte arbeidsforholdet, seier sportsleg leiar Bjørn Erik Melland.

– Vi har berre positive ting å seie om Jordon. Han er ein strålande fyr som har delt av erfaringa si frå både Premier League og andre ligaer. Vi ønskjer han lukke til vidare, legg han til.

Mutch takkar i ei fråsegn alle i sunnmørsklubben og seier det er viktig at AaFK fokuserer på neste sesong og på å sleppe til yngre spelarar.

