sport

Førre veke vart det kjent at breiddefotballsesongen – det vil seie frå 3. divisjon og nedover for menn og 2. divisjon og nedover for kvinner – blir avlyst. Det skaper utfordringar rundt eventuelt nedrykk i divisjonane over.

Norges Fotballforbund opplyser onsdag at ei avgjerd om dette vil bli teken førstkommande måndag.

(©NPK)