Brann henta midtstoppar frå Island

sport

Fjóluson, som har 17 landskampar for Island, kjem gratis til Brann etter at avtalen hans med russiske Krasnodar vart avslutta tidlegare i sommar.

– Det er fantastisk å vere her og eg gler meg til å komme på banen og treffe dei nye lagkameratane mine, seier Fjóluson til nettsida til klubben.

31-åringen har tidlegare spelt mellom anna i den svenske toppdivisjonen for GIF Sundsvall og IFK Norrköping. Islendingen har sete i koronakarantene etter at han kom til Noreg. Etter at koronatesten viste negativt og den medisinske testen med klubben var positiv, kan nysigneringa vere speleklar allereie i helgas bortekamp mot Kristiansund.

– Det var viktig for oss å få inn ein i forsvaret no. Christian Eggen Rismark er seld til Ranheim og Vegard Forren har ein trøblete akilles, seier sportssjef i Brann, Rune Soltvedt.

Brann ligg på 10.-plass i Eliteserien med 22 poeng etter 18 rundar.

