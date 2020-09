De Boer overtek Nederland

sport

De Boer skal vere trenar for Nederland til og med VM-sluttspelet i 2022.

Femtiåringen erstattar Ronald Koeman, som slutta for å ta over ansvaret for den spanske klubben Barcelona, der han før var spelar.

Frank de Boer fekk over 100 landskampar for Nederland. Han vart seriemeister med Ajax sju gonger og var òg med då klubben vann Meisterligaen i 1995.

Han har hatt blanda trenarsuksess i klubbar som Ajax, Inter, Crystal Palace og Atlanta United.

I nasjonsligaen opna Nederland med bortesiger over Polen før det vart heimetap mot Italia.

(©NPK)