Dei arresterte i Tour-dopingsaka lauslatne utan sikting

Det skriv fleire internasjonale medium, blant dei nyheitsbyrået AP.

Politiet ransaka hotellet til Arkea-laget i Meribel på bakgrunn av dopingmistanke etter den 17. Tour-etappen sist onsdag. Fem dagar seinare vart ein lege og ein fysioterapeut, som begge skal ha jobba tett med stjerneryttaren Nairo Quintana arresterte og avhøyrde.

Dei to vart lauslatne seint tysdag, opplyser fransk påtalemakt. Ingen er per no sikta i saka, men etterforskinga held fram.

Nairo Quintana publiserte tysdag kveld ei fråsegn der han nekta for alle medverknad med doping.

– Det er aldri funne noko dopingmiddel. Eg har ikkje noko å skjule, og det har eg heller aldri hatt, skreiv Arkea-stjerna, ifølgje AFP.

