King aktuell for City-møte

sport

Då skal Bournemouth ut i ein særs vrien bortekamp mot tittelforsvarar Manchester City. King har ikkje spelt for laget denne sesongen, men det har samtidig vore lite konkret nytt rundt klubbframtida hans dei siste vekene.

Til lokalavisa Bournemouth Daily Echo seier manager Jason Tindall at King er tilbake i trening, og at han er aktuell for troppen mot City.

– Eg håpar å ha han i troppen i morgon kveld. Men dette skal vi vurdere igjen i dag, sjå korleis han gjer det på treninga. Eg tek avgjerda etter treninga, seier Tindall.

King var tidlegare i månaden involvert i Noregs nasjonsligakampar mot Austerrike og Nord-Irland. Han har ikkje lagt skjul på at han ønskjer seg til ein større klubb etter at Bournemouth rykte ned frå Premier League, men til så lenge er han framleis Bournemouth-spelar.

Overgangsvindauget i europeisk fotball stengjer 5. oktober.

(©NPK)