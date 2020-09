Liverpool–Arsenal flytta på grunn av stengjetidene på puben

sport

Kampen var opphavleg sett opp 20.15, lokal tid. Fordi publikum ikkje kan følgje kampen frå tribunen, men må ta til takke med å sjå kampen frå puben, har Premier League valt å flytte kampen eit kvarter. Ein kamp med start 20.15 er vanlegvis ferdig litt over 22.00, men med den nye tida rekk fotballsupporterane å sjå ferdig kampen før puben stengjer.

Kampen mellom Fulham og Aston Villa er òg flytta frå 18.00 lokal tid til 17.45. Dette for at TV-tidene ikkje skal gå over i kvarandre.

Det er ein times tidsforskjell frå England til Noreg.

