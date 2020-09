RBK-heltane frå 96 håpar på nytt mirakel på San Siro: – No har Glimt vorte læremeisteren i Noreg

sport

Skammelsrud styrte midtbana som ein maestro i reinaste Andrea Pirlo-stil, medan Strand som vanleg sprang seg tom for krefter og var involvert i 1-0-målet då Rosenborg sjokkerte Fotball-Europa ved å sende Milan ut av Meisterligaen i 1996.

2-1-sigeren står igjen som eitt av dei absolutte høgdepunkta i norsk fotball, i konkurranse med Noregs siger over Brasil i 1998, Rosenborgs nedsabling av Borussia Dortmund i 1999 og dobbeltsigeren mot Valencia i 2008.

Torsdag er det Bodø/Glimt som skal måle krefter med Milan på bortebane i europaligakvalifiseringa.

– Fryktar du at bragda frå 96 skal hamne i skuggen av eit nytt mirakel på San Siro?

– Nei! Det ville vore frykteleg ille om eg hadde gjort det, seier Bent Skammelsrud til NTB, før han held fram:

– Det er på tide med nokre nye mirakel for norske fotballspelarar. Og det ligg jo faktisk litt til rette for at det kan skje. Den fordelen i kvalifisering ved å vere i form når motstandaren ikkje er det, den skal Glimt ha. Det er heilt sjukt korleis rekkja med Glimt-resultat er. Eg håpar inderleg at fleire kan få oppleve kjensla av å gjere noko stort i Europa.

Roar Strand er inne på mykje av det same.

– Eg fryktar det ikkje. Eg håpar at det skjer. Eg har trua, men veit at det blir vanskeleg. Milan er nok soleklare favorittar Vi får krysse fingrane og ha trua. Den kan flytte fjell, seier Strand til NTB.

Dette er Glimts fordel

Også han meiner Glimt kan ha fordel av å ha spelt seriefotball lenger enn Milan, men er litt bekymra etter å ha sett Zlatan Ibrahimovic skåre måla då Bologna vart slått 2–0 måndag.

– Glimts styrke er offensivt, så dei må nytte kvar moglegheit ved kontring. Det er nok heller ikkje noko minus for Glimt at det ikkje er folk på tribunen, seier Strand.

Supermann, som han kallast av RBK-fansen, meiner det er umogleg å måle Glimt opp mot kor gode Rosenborg var i 1996 og seinare. Skammelsrud ser likevel mange likskapar.

– Eg synest spelemåten og sjølvtilliten er veldig likt, og samtidig må vi stikke fingeren litt i jorda og seie at Milan i 96 var eitt av Europas beste lag, no er dei ikkje heilt i den klassen, seier Skammelsrud.

Han meiner Glimt kan bli undervurderte, akkurat slik Rosenborg vart det i 1996.

– Det er ganske samanliknbart, eit lag frå Noreg som ingen har høyrt om. Rosenborg hadde rett nok eit visst namn og vart kanskje tekne litt meir på alvor, men du må ikkje gløyme at vi vart rundspelte på Lerkendal nokre veker før, så det var kanskje den største bomba i europeisk fotball det tiåret, seier han.

Glimt har vorte læremeisteren

– Viss du skal sende eit råd nordover før kampen, kva er det?

– Det må vere å tru på eigne evner, og ta alle situasjonar på alvor. Du har ikkje råd til å gjere ein einaste feil mot så gode lag. Dei må ta sjansane dei får offensivt, og ikkje gi noko gratis til Milan.

Skammelsrud byrjar å le når han tenkjer på sjølvtilliten Rosenborg-spelarane hadde. Ingen lag var for gode, alle kampar kunne vinnast. Det minner om utsegnene til Bodø/Glimt-juvelen Jens Petter Hauge, som i helga sa det ikkje var nokon grunn til at Glimt ikkje kunne gjere i Milano som i Bergen, då Brann vart slått 3–1.

– Kvifor skulle han ikkje seie det? Det er sånn det skal vere, seier Skammelsrud.

Rosenborgs mangeårige midtbanegeneral er faktisk i ferd med å bli litt av ein Glimt-supporter.

– For det første er eg veldig glad for måten dei speler på, den er heilt lik vår. Eg har høyrt mange seie at det de gjorde, det går ikkje lenger no. Men det vil alltid fungere. Før var vi i Rosenborg læremeisteren, no må eg seie det er motsett og at det er Glimt som set fotballen vår på kartet, seier han.

(©NPK)