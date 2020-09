Rekdal forsterkar med Lillestrøm-spelar

sport

Det opplyser Lillestrøm på nettstaden sin.

Moses har vore involvert i 15 av LSKs 16 seriekampar i år, og han har skåra to mål. Likevel skiftar han klubb midt i sesongen.

– Vi vil takke Moses for innsatsen i Lillestrøm. Det er sikkert fleire årsaker til at han aldri slo heilt igjennom her, mellom anna har han vorte sett ut av skadar i fleire periodar, men han har likevel vore ein bidragsytar. Ikkje minst skåra han eit viktig mål mot Ranheim tidlegare i haust. Vi ønskjer Moses lykke til i HamKam, seier sportssjef Simon Mesfin.

Moses hadde i utgangspunktet eit snautt år igjen av kontrakten med gultrøyene. Det er ikkje kjent kor mykje HamKam, som blir trena av Kjetil Rekdal, må betale for nigerianaren.

