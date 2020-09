Den evige toaren tok tempogullet i sykling, storfavoritten velta

sport

Totalt hadde van der Breggen fire sølv på distansen før triumfen på torsdag. Sølvet gjekk til Marlen Reusser frå Sveits. Ho enda 15 sekund bak i den 31,7 kilometer lange løypa. Ellen van Dijk frå Nederland tok bronsen.

Cloe Dygert var regjerande meister på tempo. Ho viste mellom anna storform under bane-VM i februar, der ho mellom anna sette verdsrekord på 3.000 meter forfølgingsritt. Tempoet på torsdag var comebacket hennar på landevegen, og den amerikanske jenta var på veg mot gull då uhellet var ute. Ho leidde etter 14 kilometer, men så mista ho kontrollen i ein sving i ein utforkøyring, trefte autovernet og vippa over. Dermed var løpet over for hennar del.

