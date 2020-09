Handballforbundet deler ut millionbeløp for å hindre fråfall under viruspandemien

sport

Til liks med andre idrettar påverkar virusrestriksjonane òg moglegheitene handballen har til å drive aktivitet. Sesongstarten for breidden er utsett, og på barne- og ungdomsnivået ligg det òg klare avgrensingar.

No tek handballforbundet grep for å hjelpe dei som også merkar dei økonomiske konsekvensane av pandemien.

– Hovudformålet er at barn og unge som no lever i familiar som har fått ein annan økonomi, ikkje skal måtte slutte med idretten sin på grunn av lisenskostnaden, seier generalsekretær Erik Langerud til NTB.

– Vi veit både frå kjende og andre at det har vore eit halvt år med mykje permisjonar og arbeidsløyse, som sjølvsagt påverkar familieøkonomien. Då er det viktig for oss at barn og unge får halde fram med å spele handball, legg til han.

Enkel prosedyre

Tilskotsordninga som skal vere eit bidrag til å forhindre eit potensielt fråfall. Den opnar for at spelarar får dekt den lovpålagde lisensen for heile 2020/21-sesongen.

– Det er nitrist viss barn og unge må slutte med idretten sin på grunn av økonomi, og økonomi som barriere har jo vore eit tema i idretten i mange år, seier Langerud.

Alle som er lisenspliktige, er berettiga til å søkje om støtte frå ordninga. Samtidig opplyser forbundet at 80 prosent av tilskota i utgangspunktet skal tildelast barn og unge i alderen 13-19 år.

Det er lagt opp til ein enkel søknadsprosedyre for dei som ønskjer å nytte seg av tilbodet.

– Vi har laga ein enkel, elektronisk søknadsportal med eit minimum av informasjonsbehov, og ordninga er derfor i stor grad tillitsbasert, seier Langerud.

Det er klubbane som skal søkje på vegner av den enkelte spelaren.

Kort frist

Søknadsfristen er sett til 25. september, og søknadene skal behandlast av ein komité beståande av regionale og sentrale styremedlemmer i norsk handball.

Målet er at alle søknadene skal vere vurderte før 1. oktober.

Dei 5,25 millionane som er sette av til ordninga er finansierte av Norges Håndballforbund. Om summen er stor nok til å dekkje det talet søknader som kjem inn, vil vise seg.

– Det er som alltid at det kjem flest søknader dei siste dagane, men vi håpar vi får brukt opp 5,25 millionar kroner. Det er absolutt målet her, og at dei som treng det, søkjer, seier Langerud – og legg til:

– Ingen skal måtte slutte med idretten dei er så glade i fordi dei ikkje har råd til lisensen.

