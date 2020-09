Milan stadfestar: Zlatan testa positivt på virus – mistar kampen mot Bodø/Glimt

sport

Det stadfestar Milan på nettsidene sine torsdag ettermiddag. Den italienske avisa Corriere della Serra var først ute med meldinga om at den svenske superstjerna har testa positivt på koronaviruset.

– Klubben har informert dei relevante styresmaktene, og spelaren vart straks sett i heimekarantene. Alle andre på laget og tilsette har testa negativt, heiter det i ei fråsegn frå Milan.

Blir testa på nytt

Onsdag vart det kjent at Milan-spelar Leo Duarte er smitta. Av den grunn skal alle spelarar ha vorte testa på nytt.

Milan skreiv på nettsidene sine onsdag at Duarte testa positivt tysdag, og at den brasilianske forsvarsspelaren har vore isolert frå resten av troppen sidan då. Vidare hevda storklubben at alle dei andre spelarane og medlemmer av støtteapparatet testa negativt.

I samsvar med gjeldande protokoll måtte samtidig heile spelargruppa og støtteapparatet testast på nytt før møtet med Bodø/Glimt i den tredje kvalifiseringsrunden i Europaligaen. Der kom Zlatan ut med positivt resultat på sin test.

Fantastisk spelar

Dermed speler ikkje svensken kampen på torsdag mot Glimt. På pressekonferansen onsdag var trenaren i Bodø-klubben, Kjetil Knutsen, klar på at måltjuven er ein trussel.

– Han er ein fantastisk fotballspelar, og han har hatt ein fantastisk karriere. Han er framleis ein svært god fotballspelar i ein alder av nesten 39 år, og så har han nokre tjuvtriks i lomma. Du må vere tøff mot han og ikkje la deg lure, sa han.

Den virussmitta Duarte er midtstoppar og spelte dei siste 19 minutta då Milan slo Bologna 2–0 i Serie A sist måndag. Då vart Zlatan Ibrahimovic tomålsskårar.

Svensken skåra også i europaligakvalifiseringsmøtet med den irske klubben Shamrock førre veke.

