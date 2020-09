Tennis-Ruud styrte det meste – slo den 15. beste i verda lett

sport

Ruud braut Fogninis serve og tok leiinga 5–3 i det første settet. Då reagerte italienaren ved å moke ein ball høgt opp på tribunen. Det gav dommaren han ei åtvaring for.

Ruud serva så heim førstesettet. 21-åringen var klart best og spelte tennis av høg klasse på grusen i Hamburg. Særleg var det servane som imponerte. Ruud vann ikkje mindre enn 18 poeng på rad undervegs i kampen. Det sende han opp i 4–0 i sett to. Det vart til 4–3 etter at Fognini vakna opp frå dvalen. Ruud gjekk opp i 5–3 og fekk matchball i det neste gamet. Den sette han inn til 6–3-siger.

21-åringen braut Fogninis serve allereie i det første gamet av andresettet. Då byrja òg noko av det vanskelege humøret til motstandaren å vise seg. Fognini har eit rykte for å vere ein humørspelar.

Han er likevel nummer 15 på ATPs verdsranking. Italienaren har vunne ni ATP-titlar (ikkje høgare enn Master 1000-nivå) i karrieren. Ruud avanserte til 30.-plassen tysdag.

Ruud kom til semifinalen i ei Masters 1000-turnering i Roma nyleg. Der tapte han for Novak Djokovic.

Torsdag vart det òg klart at Ruud møter japanaren Yuichi Sugita i den første runden i Roland-Garros. Den startar til veka og er den viktigaste grusturneringa blant gutane. Kjem Ruud seg til tredjerunden der, ventar etter sannsynlegvis verdstrear Dominic Thiem frå Austerrike.

(©NPK)