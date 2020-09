Ull/Kisa selde spelar til tyrkisk klubb

sport

Amedspor held til på nivå tre i Tyrkia. Klubben tapte 0–1 for Erzincanspor i serieopninga sist søndag.

For berre kort tid sidan vart Ull/Kisa kjend med interessa for Can. Torsdag var overgangen i boks.

– Då denne moglegheita kom, var dette noko eg ønskte, og eg er glad for at klubbane vart samde. Eg ser på dette som eit fotballeventyr. Eg kjem frå området klubben ligg i, og har òg vore ein periode i tyrkisk fotball for nokre år sidan. Derfor veit eg kva som ventar når det gjeld kultur, språk og miljøet eg no går inn i, seier Can til Kisas nettsider.

Han enda opp med å skåre tre mål på sine 11 kampar i Ull/Kisa.

– Eg har hatt det fint i Ull/Kisa og er takksamt for den tilliten eg fekk då eg vart henta. Personleg veit eg at eg har meir inne enn det eg har fått vist fram her, men eg tek uansett med meg fine minne frå ein fin klubb, seier spissen.

(©NPK)