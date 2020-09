Breiddehandballen ventar på klarsignal – varslar nær smertedato

sport

Norges Fotballforbund håpa i det lengste, men måtte nyleg innsjå at breiddefotballsesongen ikkje lét seg redde. Som følgje av virusrestriksjonane er det ikkje opna for verken kontakttrening eller kampaktivitet.

For klubbane i lågare divisjonar i handballen er situasjonen den same. Også der er sesongstarten for lengst utsett. Norges Håndballforbund har konkludert med at tidlegaste moglege oppstart for 2. divisjon er 31. oktober. For 3. divisjon er håpet at det kan bli kampar frå 14. november, medan divisjonane deretter må vente endå to veker.

Dersom håpet om 2. divisjonsoppstart 31. oktober skal leve vidare, hastar det med å få eit positivt signal frå helsestyresmaktene.

– Dette er klubbar som ikkje har spelt med fysisk nærkontakt sidan 15. mars. Klubbane er nøydde til å ha cirka fire vekers trening før dei kan byrje med seriekampar. Både av omsyn til å spele handball igjen, men ikkje minst for å unngå mange unødvendige skadar, seier generalsekretæren i Håndballforbundet Erik Langerud til NTB.

Smertedato

Han er tydeleg på at dersom det ikkje kjem gode nyheiter frå regjeringshald i løpet av få dagar, må det takast grep rundt gjennomføringa av sesongen.

– Vi nærmar oss veldig raskt smertedatoen for når 2. divisjon ikkje lèt seg gjennomføre ordinært, seier Langerud.

– Kvar går den smertedatoen?

– Den er ikkje langt ut i neste veke. Då blir det å sjå på andre typar gjennomføring, som vi ikkje har bestemt enno, men det kanskje mest nærliggjande er enkel sesong, der alle møter kvarandre éin gong framfor to gonger. Men det er viktig å presisere at dette ikkje er bestemt enno, svarer generalsekretæren.

Førebels er det ikkje varsla når det kan komme nye og oppdaterte retningslinjer rundt breiddeidretten frå regjeringa.

– Eg forstår godt at dei vil komme i gang, og det ønskjer eg òg som idrettsminister. Dei ligg veldig langt framme i køen, og med ein gong vi kjem dit at vi kan halde fram gjenopninga av samfunnet, vil dei liggje så å seie lengst framme i køen, sa kulturminister Abid Raja (V) til NTB om breiddeidretten førre veke.

Må ta eit val

Langerud legg ikkje skjul på at handballen svært gjerne skulle hatt ein konkret dato å ta omsyn til, med omsyn til når neste oppdatering kjem.

– Vi må leve med den beskjeden som kjem, men då hadde det i det minste vore lettare å vite når vi skal setje våre eigne deadlines. No kan vi risikere å gjere om på seriane, og så kjem det beskjed dagen etter om det er greitt, seier generalsekretæren.

Medan ein ventar på nye oppdateringar må forbundet uansett fatte avgjerdene sine ut frå den informasjonen som per no finst.

– Vi må ta vala basert på det vi veit, og eg trur at vi ut i neste veke må velje for 2. divisjon, seier Langerud.

Treng 30 helgar

I utgangspunktet kan sesongen strekkast utover våren, men ikkje uavgrensa. Det vil mellom anna skape utfordringar med omsyn til andre aktivitetar i dei aktuelle hallane. I tillegg er mange spelarar i 2. divisjon oppteke med eksamenar i mai, påpeikar generalsekretæren.

– 2. divisjon er òg primært ein helgeaktivitet, og vi treng 30 helgar. 26 til kampaktivitet og fire til kvalifiseringar, seier Langerud – vel vitande om at ein del helgar rundt høgtider automatisk fell bort.

– Har du håp om positive signal frå regjeringa i løpet av berre få dagar?

– Vi følgjer med på alle pressekonferansar frå regjeringa og stuper inn i dei like optimistisk som alltid, seier Langerud.

