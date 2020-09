CAS oppheva livstidsutestenginga til russiske skiskyttarar

sport

Dei var dei tre siste av totalt 31 russiske vinteridrettsutøvarar som har anka livstidsutestengingane sine frå deltaking i olympiske vinterleikar.

Alle dei 31 utøvarane er no frikjende av Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS) i Lausanne. Dommen vart gjord kjend torsdag.

CAS har derimot ikkje frikjent Olga Zaitseva frå dopingskuldingane frå OL i Sotsji i 2014 sidan det finst bevis for at dopingprøvene hennar vart bytte ut. Det inneber at resultata hennar frå leikane blir strokne.

Vilukhina og Romanova får tilbake OL-resultata sin frå Sotsji. Vilutsjina tok sølv i skiskyttarsprinten.

Det var det Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) som utestengde dei 31 russiske OL-deltakarane på livstid i samband med OL i Sotsji og den statsstøtta dopinga som er avslørt under leikane.

Utestenginga mot dei første 28 russiske utøvarane vart oppheva av CAS allereie i januar 2018.

(©NPK)