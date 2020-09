Casper Ruud imponerte igjen, til semifinale i Hamburg

sport

Ruud vann 7–5, 3–6, 6–1 og revansjerte tapet for den franske 22-åringen i Auckland i januar. Laurdag møter han den femteseeda Andrej Rublev i kamp om finaleplass.

I det første settet hindra Ruud to settballar i eigen serve på stillinga 5–4 til Humbert. Han heldt nervane under kontroll gjennom eit maratongame som gjekk til deuce gong på gong, og til sist greidde han å utnytte ein av dei mange gameballane sine. Deretter skaffa han seg raskt to brotballar i serven til motstandaren og braut til 6–5 før han serva heim det første settet etter 65 minutts spel.

I det neste settet var det Humbert som braut til 3–1. I eit nytt maratongame sikra Ruud seg til saman fire brotballar i forsøket på å svare direkte, men til sist halte franskmannen servegamet i land og leidde 4–1. Ruud misbrukte ein ny brotball i det sjuande gamet, men motstandaren avgjorde settet rett før kampklokka runda to timar.

I det avgjerande settet braut Ruud blankt til 2–0. Humbert prøvde å svare og leidde 30–0 i serven til nordmannen, men Ruud slo seg ut av problema ved å vinne fire poeng på rad.

Humbert selde seg dyrt og hindra tre brotballar på 3–0, men neste gong franskmannen serva, skaffa Ruud seg tre nye brotballar og gjekk opp til 5–1. Så serva han heim settet og kampen.

