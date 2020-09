Dansk milliardær stadfestar kjøp av engelsk fotballklubb

sport

Det stadfestar milliardæren sjølv i eit ope brev til fansen på nettsidene til klubben fredag.

USA-besette Sandgaard har tent seg rik på sal av medisinsk utstyr. Ifølgje den britiske storavisa The Sun skal han vere god for 400 millionar pund, tilsvarande meir enn fire milliardar norske kroner.

«I dag er dagen! Vi gjorde det umoglege. Vi triumferte, og vi har kome hit på grunn av dykk», skriv Sandgaard til fansen.

Oppkjøpet av klubben har den siste tida vore mat for det britiske rettsvesenet. No skal alle hindringar vere rydda av vegen.

«Takk for at de har støtta det de trur på. Eg skal ikkje skuffe dykk», skriv Sandgaard fredag og legg til at han forsikrar at overtakinga av klubben berre er byrjinga på noko stort.

«Vi er Londons klubb», avsluttar milliardæren offensivt.

62-åringen har mange jern i elden. Ved sida av å bli klubbeigar speler han nett no inn eit rockealbum med det nystarta bandet sitt The Guardian Angel, melder The Sun.

