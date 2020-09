Matchvinnar-«Moi» om benketilværet: – Har vore litt utfordrande

sport

Etter å ha starta Celtics fire første ligakampar i haust har den norske landslagsprofilen vore reserve i dei tre siste. Torsdag var han igjen innbytar i europaligakampen i Latvia.

Åtte minutt før full tid fekk likevel 26-åringen sjansen, og rett før full tid sette han inn det einaste målet i kampen, etter eit innlegg frå Jeremie Frimpong.

I eit intervju publisert på Celtics nettsider innrømmer «Moi» at det er krevjande å ha falle ut av startoppstillinga.

– Som alle andre vil eg spele kvar einaste kamp, men når du ikkje er i startoppstillinga må du berre halde fram med å bidra som best du kan. Eg er svært nøgd med at eg kunne komme inn og skåre målet, seier han.

– Det har sjølvsagt vore litt utfordrande at eg har vorte sett ut, men eg ser det som ei utfordring og det er to måtar å takle dette på. Anten kan du bli frustrert, eller så kan du reise deg, ta det som ei utfordring, trene hardt og vise at du fortener å få spele, legg 26-åringen til.

Skryt av sjefen

Celtic-manager Neil Lennon går langt i å stadfeste at benkinga av nordmannen heng saman med at Elyounoussi ikkje presterte på det beste i sesonginnleiinga.

– Eg vil gjerne snakke litt om Moi. Han har vore ute av laget i nokre kampar, fordi han kanskje ikkje var på sitt beste, men har trena strålande og går føre som eit strålande døme for resten av troppen, seier han til nettsidene til klubben.

– Han kom opp med eit verkeleg viktig mål, og eg kunne ikkje vore gladare på hans vegner. Eg håpar dette set fyr på sesongen hans, for han er ein fantastisk spelar, legg Celtic-sjefen til.

Mohamed Elyounoussi skåra det første målet då Noreg nyleg rundspelte Nord-Irland i nasjonsligaen.

Måndag tek landslagssjef Lars Lagerbäck ut troppen til lagnadskampen i EM-omspelet mot Serbia på Ullevaal 8. oktober.

