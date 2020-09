Nytt stikk frå Messi til Barcelona-toppane: – Ikkje noko overraskar meg lenger

sport

Tidlegare denne veka vart det klart at Suárez forlèt katalanarane til fordel for Atlético Madrid. Torsdag tok måltjuven eit tårevått farvel med fansen på ein pressekonferanse.

Messi liker openbert ikkje behandlinga kompisen har fått av leiinga på Camp Nou.

«Du fortente å gå vidare for det du er: Ein av dei viktigaste spelarane i historia til klubben, som oppnådde viktige ting, både som del av laget og individuelt. Ikkje å bli sparka ut som dei gjorde. Men sanninga er at ingenting overraskar meg lenger», skriv argentinaren på Instagram fredag.

God kamerat

Han set òg ord på kva kompaniskapet med Suárez har meint. Det er kjent at dei to har ein nær relasjon. Messi skriv at han, etter å ha komme inn i garderoben fredag, innsåg realitetane.

«Kor vanskeleg det kjem til å vere å ikkje fortsetje å dele dagane med deg, både på banen og utanfor. Vi vil sakne deg så mykje. Det har vore mange år, mange lunsjar og middagar. Mange ting som aldri vil bli gløymt, kvar dag saman», skriv Barcelona-stjerna.

Suarez-sjølv har ikkje lagt skjul på at han gjerne skulle halde fram i den spanske storklubben. Avskilet var tungt å svelgje.

– Når klubben ikkje ønskjer deg lenger, må du berre akseptere det. Men det tek tid. Det er vanskeleg, sa uruguayanaren på pressekonferansen på torsdag.

Messi-konflikt

Han har vunne det meste som kan vinnast i tida på Camp Nou. I alt har det vorte 189 skåringar.

No går ferda vidare.

Lionel Messi har òg vore i konflikt med Barcelona-leiinga den siste tida. Han varsla på seinsommaren at han ville forlate klubben.

