Ruud håpar på revansj mot Humbert

sport

– Eg har møtt han ein gong tidlegare i år. Eg tapte ein tøff kamp over tre sett i Auckland. Ei turnering han vann. No passar kanskje underlaget her meg litt betre, sa Ruud etter sigeren over italienske Fabio Fognini torsdag ettermiddag.

– Humbert slo toppseeda Daniil Medvedev her, og han slo Fognini førre veke i Roma, så han blir farleg, sa Ruud.

Nordmannen forklarte kort suksessen han har hatt dei siste vekene med at han nærast som normalt har fått trena godt under speleopphaldet i sommar.

– Eg har fått jobba bra på heimebane under perioden vi hadde opphald. Eg har fått trena hardt og mykje for å vere i best mogleg fysisk form. Her gjeld det å køyre mykje toppspinn og tunge slag for å gi motstandaren problem, sa 21-åringen.

(©NPK)