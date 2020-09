Sagosen på første titteljakt i Tyskland: Ja til 2640 tilskodarar og munnbind – nei til ølbeger

sport

Tyske styresmakter har opna for at 20 prosent av tribunekapasiteten i hallen kan nyttast i supercupfinalen mot Flensburg i Düsseldorf. Det betyr at 2640 plassar er selde. Sagosens første kamp mot eit tysk lag, er sett fram mot med kjempeforventningar i verdas viktigaste handballand for menn.

– No er Sagosen her, og han er som ein Messias for Kiel og Bundesliga, seier ein av Tysklands største handballekspertar, Björn Pazen, til NTB.

Ølkranane får ein frikveld i Düsseldorf, men alle tilskodarar må nytte munnbind og overhalde 1-meterregelen inne i hallen.

Fire nordmenn speler i Flensburg: Torbjørn Bergerud, Magnus Abelvik Rød, Magnus Jøndal og Gøran Johannessen. Sagosen har Harald Reinkind med seg på Kiel-laget.

Kiel og Flensburg er tøffe rivalar. Supercupen er starten på ein særs lang og hard tysk sesong. Sagosen kan komme til å spele opp mot 80 kampar for klubb- og landslag frå no og fram til OL-slutt i august neste år.

Noreg har ei særs overkommeleg OL-kvalifisering og kan på det næraste bestille flybillettar til Tokyo.

Finalen i Düsseldorf blir ein viktig test før Bundesliga-starten om ei vekes tid. Skulle arrangøren av supercupen få til arrangementet og følgje opp alle smittevernreglar, vil det hjelpe klubbane med tanke på seriestarten.

Håpet for dei er framleis at ein femdel av tribunane kan fyllast opp med tilskodarar frå første serierunde.

