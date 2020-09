sport

Oilers fortel om signeringa på nettstaden sin. Costello spelte tre sesongar i den tyske eliteserien og var førre sesong den nest beste poengplukkaren i ligaen. Totalt skaffa han 106 poeng på 104 kampar for Krefeld.

Tidlegare har 34-åringen frå Iowa spelt for ulike klubbar i AHL og ECHL. I åra 2014 til 2017 var han kaptein for Allen Americans med 426 målpoeng på 276 kampar og to ECHL-titlar.

Costello må no vente på behandlinga av innreise- og arbeidsløyve.

(©NPK)