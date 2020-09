Zidane om Ødegaard: – Har inga klart definert rolle

sport

Ødegaard er tilbake i den spanske hovudstadsklubben denne sesongen etter utlånet i Real Sociedad. Sist søndag fekk han sjansen på direkten i serieopninga mot nettopp Sociedad.

Der vart Ødegaard nytta i ei framskoten midtbanerolle. Då Zidane fredag møtte pressa for å snakke om møtet med Real Betis på laurdag, fekk han spørsmål om det er posisjonen han vil føretrekkje å bruke nordmannen i.

– Eg kjenner Ødegaard veldig godt. Han tilfører noko nytt til laget, og han kan spele føre midtbanen, men også i andre posisjonar, sa Zidane – og utdjupa:

– Nett no har han inga klart definert rolle, for det er mange roller der Martin kan spele.

Må få kvile

Real Madrid-trenaren understreka vidare viktigheita av å utnytte breidda i spelarstallen. Kampane kjem på løpande band i tida som kjem, noko som betyr at det må roterast i startoppstillinga.

Ødegaard har samtidig føresetnader for å tole belastninga, meiner sjefen.

– Han har godt uthald. Det var den første kampen hans sist, og tanken er at alle spelarane skal få ei rolle å spele fordi det kjem så mange kampar. Det viktigaste er at vi er klare. Det kjem kampar heile tida, sa Zidane.

Ødegaard avla det som viste seg å vere ein falsk positiv virustest etter kamp i San Sebastián førre helg. Dei to neste testane denne veka var negative, og med det har han kunna trene med lagkameratane dei siste dagane.

Landslaget neste?

Dermed er den norske landslagsprofilen naturleg nok òg klarert for spel i seriekampen på laurdag. Til liks med den første blir han spelt på bortebane.

Måndag blir Ødegaard høgst truleg teke ut i den norske landslagstroppen til den viktige kampen mot Serbia i EM-omspelet. Han går i Oslo 8. oktober.

Slår Noreg Serbia, og så anten Skottland eller Israel, er EM-plassen sikra.

Ødegaard stod over førre landslagssamling for å bli kampklar igjen etter ein langvarig kneskade. I midten av september vart det meldt at Ødegaard var i fin framgang etter ein trøblete periode med jumpets knee-smerter.

