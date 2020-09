Manchester City forsterkar forsvaret med Ruben Dias

sport

Søndagens stortap (2-5 mot Leicester) viste at Manchester City treng forsterkingar i forsvar. No har dei henta midtstoppar Rúben Dias frå Benfica for å stramme opp forsvaret.

Det stadfestar den portugisiske klubben på nettsidene sine.

Manchester-klubben betaler rett i underkant av 800 millionar kroner for midtstopparen, alt inkludert – overgangssum og klausular. I tillegg går Nicolás Otamendi motsett veg for rundt 160 millionar kroner.

Ifølgje Sky Sports er det berre overgangssummane klubbane er samde om. For at overgangane skal gå i orden må klubbane òg bli samde med spelarane om dei personlege avtalane deira, noko som er venta skal gå i orden i løpet av kort tid.

Manchester City fekk søndag bank av Leicester i Premier League-oppgjeret. Då skåra mellom anna Jamie Vardy hat trick då gjestene vann 5–2 i Manchester.

