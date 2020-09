Premier League-fotballen: TV 2 med lågare prisauke i nettløysinga

sport

Det kjem fram av ein e-post TV 2 måndag sende ut til abonnentane på straumetenesta Sumo.

Prisauken for nye kundar med Sumo-pakkar som inkluderer Premier League, blir på 70 kroner i månaden. For dei som allereie var kundar i fjor haust, og som derfor har hatt 50 kroner lågare månadspris det siste året, blir prisauken 120 kroner per månad.

Til samanlikning har dei ulike TV-distributørane varsla frå 150 til 200 kroner i månadleg prishopp frå ein opphavleg pris på 499 kroner. Det skapte rabalder i sosiale medium då prisauken vart kjend førre veke.

Canal Digital, Altibox og RiksTV stadfesta då at dei kom til å auke månadsprisen for TV 2 sine Premier League-kanalar, noko dei grunngav med at TV 2 hadde auka den rettleiande prisen sin.

Prispåslaget for Sumo-kundar blir ikkje fullt så stivt. Det vil samtidig koste minst 519 kroner i månaden å sjå engelsk toppfotball i straumetenesta til TV 2.

– Det er ikkje unaturleg at prisen ligg lågare på TV 2 Sumo enn hos ein distributør. Vi sel Premier League direkte på TV 2 Sumo, medan distributørane skal ha forteneste på å selje produkta. I tillegg har dei utgifter til det ekstra salsleddet sitt, seier kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand, til nettstaden Kampanje.

Prisauken for Premier League-produktet gjeld frå 1. november. TV 2 har forklart prisløftet med at rettane har vorte dyrare, og at dei no tek ut ein auke som dei ikkje tok ut i fjor.

