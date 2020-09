Suksesstrenar i kunstig koma etter hjarteinfarkt

sport

Det stadfestar Det svenske skiskyttarforbundet overfor nyheitsbyrået TT.

– Vi veit at han har fått eit hjarteinfarkt og blir behandla på sjukehus, seier generalsekretær Rikard Grip.

Sveriges olympiske komité (SOK), der 65 år gamle Pichler er tilsett som talentutviklar, stadfestar òg dette.

– Tankane våre er med Wolfgang, seier verksemdssjefen i SOK, Peter Reinebo, ifølgje Expressen.

Tilstanden til den tyske suksesstrenaren blir beskriven som alvorleg, men stabil. Pichlers bror, Claus, opplyser til nyheitsbyrået DPA at idrettsprofilen er lagd i kunstig koma.

– Ein kan vere forsiktig optimist, seier han.

Ruhpolding

Pichler skal akutt ha vorte ramma av hjarteproblema då han var ute på ein sykkeltur nær heimstaden Ruhpolding i helga, skriv Aftonbladet.

– Wolfgang er ein stor leiar i svensk idrett med ein enorm dedikasjon til alt han gjer, seier Reinebo.

Generalsekretær Grip i skiskyttarforbundet er samd.

– Vi snakkar ganske jamleg saman, eg og Wolfgang. Han er ein stor idrettsleiar som har betydd ekstremt mykje for svensk skiskyting, seier Grip.

42 medaljar

Pichler har i fleire tiår bidrege til stor framgang for dei beste skiskyttarane i Sverige. Han var landslagssjef då Sverige tok to gull og to sølv under OL i Pyeongchang i 2018.

Ifølgje den tyske avisa Bild skal 65-åringen ha leidd utøvarar til formidable 42 medaljar i OL og VM.

Han blir mellom anna omtalt som demontrenaren for dei tøffe treningsopplegga sine.

Pichler avslutta trenarkarrieren så seint som i fjor. No jobbar han med å hjelpe komande vinteridrettsheltar fram.

