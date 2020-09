Svensk suksesstrenar innlagd med alvorlege hjarteproblem

sport

Det stadfestar Sveriges olympiske komité (SOK), der 65 år gamle Pichler er tilsett som talentutviklar.

– Tankane våre er med Wolfgang, seier SOKs verksemdssjef Peter Reinebo ifølgje Expressen.

Tilstanden til suksesstrenaren blir beskriven som alvorleg, men stabil.

Pichler skal ha vorte ramma akutt av hjarteproblema då han var ute på ein sykkeltur nær heimstaden Ruhpolding i helga, skriv Aftonbladet.

– Wolfgang er ein stor leiar i svensk idrett med ein enorm dedikasjon til alt han gjer, seier Reinebo.

Pichler har i fleire tiår bidrege til store framgangar for Sveriges beste skiskyttarar. Han var landslagssjef då Sverige tok to gull og to sølv under OL i Pyeongchang i 2018.

(©NPK)