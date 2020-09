Mladenovic vil ha VAR i tennis etter dommartabbe

sport

Mladenovic hadde settball på 5–1 i første sett då tyske Laura Siegemund slo eit vinnarslag etter at ballen spratt to gonger på hennar side av nettet. Dommar Eva Asderaki fekk ikkje med seg at ballen spratt ein gong for mykje.

Det vart vendepunktet i kampen, og Siegemund er klar for neste runde med 7-5, 6–3.

– Det ville vore flott å ha videodømming. Det er litt leitt å erstatte menneske med kamera, men menneske gjer feil. Eg forstår ikkje korleis dommaren kunne gå glipp av det. Dessverre får ho halde fram i Roland-Garros, medan eg ikkje får det, sa Mladenovic.

Ho klandrar ikkje Siegemund for at ho ikkje informerte dommaren.

– Ho ville vore den ærlegaste spelaren på touren om ho hadde gjort det. Eg venta ikkje det, sa ho.

Sjølv om Mladenovic hadde vunne det første settet, er det ikkje gitt at ho ville teke seg vidare. I US Open tapte ho i 2. runde etter å ha leia 6-1, 5–1. Ho ser ut til å vere forfølgd av skuffingar i Grand Slam-turneringane i år. I New York vart ho og Timea Babos diskvalifiserte frå doubleturneringa, der dei var toppseeda, fordi Mladenovic vart pålagd koronakarantene av lokale styresmakter.

Det vart ho fordi ho hadde hatt kontakt med koronasmitta Benoît Paire, den einaste påmelde tennisspelaren som testa positivt på viruset.

