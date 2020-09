Thingnes Bø og Olsbu Røiseland droppar høgdesamling

sport

Det er ulike grunnar til at Thingnes Bø og OIsbu Røiseland vel å bli heime.

– Det kjem til å bli ein god del reisedøgn det neste halve året med karantenetid «på kjøpet», så no vel eg å ha eit vanleg, sivilt liv før toppidretten slår til for fullt frå november, er grunngivinga til Thingnes Bø overfor VG.

Skiskyttarstjerna vart far til Gustav i januar, og gjorde det klart allereie då at han ville stå over ein del samlingar for å vere pappa og for å avlaste kona Hedda Dæhli Bø.

Olsbu Røiseland, som nærast tok storeslem under VM i Anterselva i februar, har slite med ein belastningsskade i hofta og kan derfor ikkje vere med på løpeturar i høgda.

– Skulle det bli dårleg vêr nokre dagar, vil Marte vere avskoren frå å trene alternativt sidan langturar må køyrast på rulleski (skøyting) eller sykkel. Med alle avgrensingane som oppstår ved å trene på ein stad, taper ho meir enn ho vinn, meiner landslagssjef Per-Arne Botnan.

