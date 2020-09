Den mest meritterte kvinnelege fotballdommaren i verda gir seg

sport

Den siste kampen hennar blir den tyske supercupen for menn mellom Bayern München og Borussia Dortmund onsdag kveld.

Steinhaus vart i 2017 første kvinne som dømde i tysk Bundesliga for menn. Ho dømde VM-finalen for kvinner i 2011, OL-finalen for kvinner i 2012 og meisterligafinalen for kvinner i 2017.

– Som mange andre har eg under koronaviruskrisa reflektert og reevaluert mange ting. Etter ein fortruleg og konstruktiv samtale med dommarsjefen har eg bestemt å avslutte dommarkarrieren min både nasjonalt og internasjonalt, seier ho i ei fråsegn gjennom Tysklands fotballforbund.

41-åringen kunne ha halde fram som dommar i tysk toppserie til ho fylte 47.

Ho dømde i tysk 2. Bundesliga for menn i ti år før ho rykte opp til eliten.

Tysklands fotballpresident Fritz Keller beklagar avgjerda. Han kallar Steinhaus ein «ekstraordinær personlegdom og pioner på ein arena dominert av menn».

– På eit seinare tidspunkt vil eg nærare forklare grunnane til at eg sluttar, seier Steinhaus sjølv.

(©NPK)