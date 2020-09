Hirschi med råsterk siger i Flèche-Wallonne

sport

Sunweb-ryttaren viste form i Tour de France, der han tok to etappesigrar og vart kåra til mest offensive ryttar. Sist helg tok han bronse i VM. Onsdag viste han styrke igjen opp berykta Mur de Huy.

– Det vart perfekt for oss. Eg var med i eit lite brot med fire stykk, og lagkameratane mine gjorde ein veldig god jobb med å kontrollere feltet bak. Dei kom likevel mot slutten, men eg hadde beina til å avgjere i den siste stigninga, sa Hirschi i eit intervju vist på Eurosport.

– Det var så tungt at eg ikkje merka publikum langs løypa. Eg var i sona. Det var veldig bratt, og då må ein passe på ikkje å trå til for tidleg. Det sat mykje i hovudet. Ein må vere sterk i hovudet for å tole smerta.

Benoît Cosnefroy og Michael Woods følgde nærast bak Hirschi. Dei seks første fekk same tid.

For mange ryttarar var rittet på onsdag ledd i oppladinga til søndagens Liège-Bastogne-Liège, eit endå meir prestisjetungt ritt.

