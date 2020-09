Ingen verdscup på skøyter før nyttår

sport

Det melder Noregs Skøyteforbund i ei pressemelding onsdag og viser til ei fråsegn på nettstaden til ISU.

For ein månad sidan avgjorde ISU at dei fire fastsette verdscupstemna før jul ikkje kan arrangerast som planlagt. Det gjeld Tomaszow-Mazowiecki i Polen (13.-15. november), Stavanger (20.-22. november), Salt Lake City i USA (4.-6. desember) og Calgary i Canada (11.-13. desember).

Det vart jobba vidare med eit konsept om å avvikle tre stemne på rad i Heerenveen, der løparane skulle isolerast i ei «boble» for å minimere smitterisiko. ISU har no konkludert med at det er for tidleg å gjennomføre dette, men ein vil vurdere ein tilsvarande modell for løp etter nyttår.

(©NPK)