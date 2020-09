Kitolano skreiv ny Odd-kontrakt

sport

Odd har skrive nye kontraktar med fleire av dei unge spelarane sine den siste tida. Kitolano er blant dei mest etablerte og har starta alle dei 19 kampane i eliteserien i år.

Kitolano er ein lokal spelar som skreiv under for Odd for første gong i 2017. Han er bror til Molde-spelaren John Kitolano og Tromsø-spelar Eric Kitolano.

– Det er noko veldig spennande på gang i Odd no, og dette har eg lyst til å vere med på. Nornes (Jan Frode, hovudtrenar) skal ha mykje av æra for at eg forlengjer kontrakten min med Odd, for den fotballen vi speler no, passar meg veldig godt, seier Kitolano til Odds nettstad.

Skienslaget har overraska positivt i sesongen i år og ligg for augneblinken på 3.-plass i Eliteserien.

(©NPK)