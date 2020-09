Messi etter Barca-krangelen: La oss stå saman og leggje det bak oss

sport

Det kjem fram i eit intervju med avisa Sport. No vil den argentinske stjerna leggje det heile bak seg.

– Etter så mange usemjer vil eg gjerne avslutte alt dette her. Vi må alle stå saman, og tru på at vi har gode ting i vente. Vi må alltid stå saman og trekkje i same retning, seier Messi.

Messi melde etter dårlege resultat og krangel med leiinga før førre sesong var over at han ville vekk frå klubben. Han endra derimot meining og tek no ein sesong til.

Men i ei avskjedsmelding til kameraten Luis Suárez, som nyleg vart selt til Atlético Madrid, kom verdsstjerna med ytterlegare eit stikk til klubbleiinga. Noko som skulle tyde på at det framleis er uro.

Messi som har skåra fleire mål ein nokon annan i klubbhistoria, understrekar at han heile tida har meint at det han har gjort er det beste for klubben – òg då han i sommar ville forlate han.

– Eg tek ansvar for feila mine, og viss eg har gjort noko, var det berre for å gjere FC Barcelona betre og sterkare, seier han.

– Eg ønskte å sende ein bodskap til alle medlemmene i klubben og til alle fanst. Viss nokon av dei føler seg fornærma av det eg har gjort eller sagt, så bør dei aldri vere i tvil om at eg alltid har tenkt på at det var til det beste for klubben.

(©NPK)