Raja med gåver til både topp- og breiddeidrett

Det var hovudbodskapen då kulturminister Abid Raja (V) stilte til pressekonferanse saman med mellom anna statsministeren og helseministeren onsdag.

Regjeringa held fram den gradvise opninga av samfunnet, og det kjem idretten til gode frå 12. oktober. Samtidig kan lokale smitteutbrot føre til nye innskjerpingar.

Det blir opna for inntil 600 tilskodarar på idrettsarrangement som skjer utandørs, mellom dei eliteserien i fotball, som til no har spelt kampar med 200 personar til stades.

Samtidig må publikum delast inn i kohortar på inntil 200 menneske. Og for innandørsarrangement gjeld framleis regelen på maksimalt 200 deltakarar.

– Vi har sett 12. oktober som oppstartsdato for å gi kommunane tid til å førebu seg. Kommunane må følgje med og stengje ned dersom det kjem smitteutbrot, sa Raja.

Grønt lys for handball og langrenn

Det nærmar seg vintersesong, og kulturministeren hadde òg gledelege nyheiter til skiidrettane og handballen. På lik linje med fotballen blir det løyvd unntak frå innreiseavgjerdene for utøvarar som skal delta i handball-EM, europacupkampar i handball og i verdscupen i nordiske greiner.

Dermed er det garantert at den norske delen av handball-EM i Trondheim kan gå som oppsett. Det ligg òg an til verdscup i langrenn, hopp og kombinert på Lillehammer før jul.

– Det var gode nyheiter frå regjeringa. Det vil gjere at vi kan planleggje for ein vintersesong på ein tilnærma normal måte. Det er svært viktig og ein god motivasjon for alle, både aktive, trenarar, leiarar og foreldre som no førebur seg på ein ny sesong, seier skipresident Erik Røste til NTB.

– Det er svært gledeleg at vi har fått gjennomslag for dette, då det er viktig å verne arrangementskompetansen i idretten og halde oppe tilliten Noreg har som arrangør internasjonalt, seier idrettspresident Berit Kjøll.

Breidda kan juble

Også delar av breiddeidretten kan glede seg over nyheitene som kom fram på pressekonferansen på onsdag. Det blir opna for kontakttrening for utøvarar over 20 år i dei såkalla «fase 1»-idrettane frå og med 12. oktober. Dette gjeld i alt 23.600 utøvarar.

– Det er svært gledeleg og ein stor lette at styresmaktene no har gitt klarsignal for å starte opp fase 1 i den gradvise opninga av kontaktidrettar for vaksne utøvarar over 20 år, seier Kjøll.

Kommunane har frist til same dato med å førebu seg og vurdere situasjonen lokalt. I kommunar med auka smitte og lokale utbrot må dei vurdere om gjenopninga av kontakttrening i breiddeidretten for vaksne skal utsetjast til smitten er under kontroll.

– Kommunane må følgje opp lokale utbrot slik at dei ikkje utviklar seg til regionale og nasjonale utbrot, sa helseminister Bent Høie (H).

Frå før er breiddefotballsesongen i regi av Norges Fotballforbund (NFF) for folk over 20 år avlyste. Det blir ingen sesong for 3. divisjon og nedover for menn og 2. divisjon og nedover for kvinner. Men i 3. divisjon for menn og i 2. divisjon og nedover for kvinner kan ein snart trene med kontakt. Treningskampar er framleis ikkje tillatne.

